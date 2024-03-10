إمساكية شهر رمضان 2024.. مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار بالفيوم

كشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية، تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2024 متضمنة مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار في محافظة الفيوم، وذلك بعدما أعلنت دار الإفتاء في بيان لها، أنّ غدًا الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان 1445 هجريًا، إذ تفصلنا ساعات قليلة فقط عن بدء السحور استعدادًا لصيام أول أيام الشهر الكريم.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2024 ومواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار في محافظة الفيوم، وفقًا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية في بيان لها.

موعد أذان الفجر في الفيوم

وبحسب إمساكية رمضان 2024، يُرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:45 صباحًا، بينما يبدأ وقت الإمساك في تمام الساعة 4:25 صباحًا، ويكون موعد شروق الشمس في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

مواعيد السحور والإفطار في الفيوم

وأوضحت إمساكية رمضان 2024، أنّ مواعيد السحور والإفطار أول أيام رمضان في الفيوم كالآتي:

- موعد السحور: يبدأ 2:25 بعد منتصف الليل.

- موعد الإفطار: 6:03 مساءً.

- عدد ساعات الصوم اليوم: 13:38 ساعة.

وتتضمن إمساكية رمضان 2024 كل ما تريد معرفته عن مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار طوال شهر الصيام، إذ جاءت الإمساكية كالآتي:

مواقيت الصلاة في الفيوم

وفيما يخص مواقيت الصلاة في الفيوم، الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك فإنّها تكون كالآتي:

- موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:07 صباحًا.

- موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:19 مساءً.