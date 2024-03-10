مسلسل صيد العقارب الحلقة الأولى.. غادة عبدالرازق على شاشة cbc

موعد من الإثارة والتشويق في انتظار الجمهور بعد ساعات قليلة؛ إذ يبدأ العد التنازلي لبداية الحلقة الأولى لمسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه على فضائية cbc خلال الموسم الرمضاني 2024.

زادت عملية البحث حول مواعيد وقنوات عرض مسلسل صيد العقارب، الذي تدور قصته حول متاجرة غادة عبد الرازق في سموم العقارب باعتبارها من أغلى لأنواع، والتي تجني من خلالها الكثير من الأموال، يجعلها في الصدارة بين أقرانها.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

قنوات ومواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الأولى غادة عبد الرزاق على cbc، وذلك بعد ما طرحت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المواعيد الرسمية لعرض المسلسل إلى جانب مواعيد الإعادة وجاءت على النحو التالي :

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الأولى للنجمة غادة عبد الرازق على شاشة cbc سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، طوال شهر رمضان الكريم 2024.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب سيكون في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

قصة مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق على قناة cbc

قبل عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الأولى من بطولة غادة عبدالرازق على قناة cbc وجب معرفة قصة مسلسل صيد العقارب وتدور حول مجموعة من التجار يسعون إلى المنافسة الشرسة في مجال تربية العقارب، وتتصاعد وتيرة الأحداث على مدار الـ30 حلقة للعمل والتي يمكن الاستمتاع بها ومشاهدتها طوال الشهر على شاشة وتليفزيون cbc.