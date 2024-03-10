يبحث الكثيرون عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق على CBC، والذي تنافس من خلاله الفنانة القديرة في السباق رمضان 2024، والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، والذي يبدأ عرضه خلال ساعات، تزامنا مع بداية الشهر الفضيل، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأحد 29 من شهر شعبان الموافق 2024/3/10 هو المتمم لشهر شعبان والاثنين 2024/3/11 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

نجاح غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني على مدار السنوات الماضية، جعل البحث عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب والذي ينقل عبر شاشة CBC يتصدر خلال الساعات الماضية، لمتابعة أحداث المسلسل الذي أظهر البرومو الخاص به أنه سيكون مشوقا.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق على CBC

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب على CBC للفنانة غادة عبد الرازق:

قناة CBC كشفت أن موعد عرض مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، والذي يُعرض حصريا عبر شاشتها، سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوميا خلال شهر رمضان 2024.

تعرف على مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق في رمضان عبر CBC

وسيكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على CBC في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

ووفقا للبرومو تدور أحداث مسلسل صيد العقارب، حول شخصية عائشة والتي تجسدها الفنانة غادة عبدالرازق، والتي تعمل في تجارة العقارب، من خلال استخلاص السم الخاص بها وبيعها، قبل أن تنقلب الأحداث بعد مقتل أحد أفراد عائلتها.

https://web.facebook.com/watch?ref=search&v=763824411989680&external_log_id=62a3111c-6301-4638-a58c-8ed2761754f3&q=cbc%20%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8

يشارك غادة عبد الرازق بطولة مسلسل صيد العقارب المقرر عرضه عبر شاشة CBC كلا من رياض الخولي، سيمون، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وكانت غادة عبد الرازق، أعلنت في وقتٍ سابق أن الفنانة نوال الكويتية ستغني التتر الخاص بمسلسل صيد العقارب الذي ينافس في سباق رمضان 2024.