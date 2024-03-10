عدد كبير من الأعمال الدرامية يضمها الموسم الرمضاني الحالي، منها مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرزاق، الذي تدور أحداثه في إطار مثير ومشوق، ما جعل الكثيرون ينتظرون عرض حلقات المسلسل، ونتيجة لذلك نستعرض موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل صيد العقارب على قناة «CBC».

موعد عرض الحقلة الأولى

أعلنت شبكة قنوات «CBC» موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ تكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

إعادة عرض الحلقة الأولى

وبجانب ذلك، كشفت شبكة قنوات «CBC» عن موعد إعادة الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والتي تكون في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار تشويقي حول شخصية تدعى «عائشة» الدور الذي تجسده الفنانة غادة عبدالرازق، وهي تعمل في تجارة العقارب وتقوم باستخلاص سمها وبيعها، وخلال الأحداث تتعرض لحادث قتل في عائلتها تقلب حياتها رأسًا على عقب ما يجعلها تفكر الانتقام ودخولها في صراعات طويلة.

أبطال المسلسل

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من الفنانين منهم سيمون رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.