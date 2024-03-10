تحذير من النوم مباشرة بعد وجبة السحور.. تزيد صعوبة الصيام

تناول وجبة السحور من العادات التي يحرص عليها كثير من المسلمين خلال شهر رمضان الكريم، حيث أوصى بها النبي لما فيها من بركة، ودورٍ كبير في تحمل ساعات الصوم الطويلة، إلا أن البعض يخطئ لظروف عمله أو لسبب آخر يضطر إلى النوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور؛ إذ يعود ذلك على صحته بأضرار صحية كثيرة، وتزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم 2024، نشير إلى تحذير من النوم مباشرة بعد وجبة السحور.

تحذير من النوم مباشرة بعد وجبة السحور

وجاء التحذير من النوم مباشرة بعد وجبة السحور خلال شهر رمضان الكريم لِما تعود به على الجسم من أضرار صحية كثيرة، في الوقت الذي يعتقد فيه كثيرون أن النوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور يحقق لهم راحة الجسم أو يعينهم على تحمل ساعات الصيام عند الاستيقاظ من خلال إمداد الجسم بالطاقة.

أضرار النوم مباشرة بعد وجبة السحور

ومن أهم الأضرار التي تعود على الجسم نتيجة النوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور، والتي تدفع الأطباء للتحذير من هذه العادة، هي صعوبة الهضم؛ إذ يحتاج الجسم إلى وقت لهضم الطعام، حتى يتمكن الشخص من النوم بشكل مريح، بحسب شيرين محمد، استشارية التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن».

من الأضرار الأخرى التي تترتب على النوم مباشرة بعد وجبة السحور هي الارتجاع المعدي المريئي؛ فقد يؤدي الاستلقاء والنوم بعد تناول الطعام مباشرة إلى ارتجاع حمض المعدة إلى المريء، كما يتسبب النوم بعد وجبة السحور في زيادة الوزن، بسبب ضعف حرق السعرات الحرارية، وبالتالي تراكم الدهون، فضلًا عن تأثير سلبي آخر وهو زيادة الشعور بالعطس خلال ساعات الصيام في النهار.

نصائح لتجنب أضرار النوم بعد السحور

ولمن يضطرون إلى النوم مباشرة بعد وجبة السحور، يمكنهم اتباع بعض النصائح، منها تناول وجبة سحور خفيفة غنية بالألياف والبروتين، تناول الماء بكثرة، ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة بعد الأكل، والابتعاد عن تناول المنبهات.