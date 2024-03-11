مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط، إلى معرفة مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024، إذ يحرص المسلمون على أداء الفروض الخمس في توقيتها، فضلًا عن تعديل مواعيد العمل واللقاءات لتتناسب مع ساعات الصيام.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024 الذي يتزامن مع أول أيام رمضان، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم

تشهد مواقيت الصلاة في الإسكندرية، أقل ساعات الصوم بسبب الفارق الزمني بين صلاتي الفجر والمغرب، ويزداد المعدل خلال أيام شهر رمضان المبارك الجاري.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024

ويكون موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024 في 4:47 صباحًا ويقل التوقيت يومًا تلو الآخر.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024

يكون موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024 في 12:10 مساءً ويقل كل يومين أو أكثر في حدود دقيقة.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024

فيما يكون موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024 في 3:33 مساءً ويزداد معدله مع مرور الأيام.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024

فيما يكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024 الذي يحل معه إفطار أول أيام رمضان في 6:06 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 11-3-2024 في الإسكندرية، 13 ساعة و38 دقيقة وتزداد بشكل تدريجي يومًا تلو الآخر لاتساع الفارق بين موعدي أذان الفجر والمغرب.