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دراما المتحدة

دعاء الإفطار.. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

كتب:

محمد أباظة
11:44 م | الأحد 10 مارس 2024
دعاء الإفطار

دعاء الإفطار

اعتاد المسلمون عند الإفطار أن يرددوا دعاء الإفطار، قبل تناول الطعام أو شرب المياه إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول عن دعاء الإفطار، وماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أوضحته دار الإفتاء وأجابت عنه.

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن دعاء الإفطار، إن النبي صلى الله عليه وسلم، علم المسلمين أن يقول الصائم عند فطره: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله ياواسع الفضل».

دعاء الإفطار

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ، ودعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ»، صحّحه الألباني.

دعوة الصائم

ويستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا له ولمن يحب للمسلمين، بحسب النّووي في شرح المهذّب، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.