«رسالة توعوية كوميدية».. أكرم حسني يتحدث عن دوره في مسلسل بابا جه

كشف الفنان أكرم حسني والذي ينافس في موسم رمضان 2024 بمسلسل بابا جه، عن تفاصيل المسلسل قائلا: «المسلسل يتحدث عن الأب وعلاقته بأولاده، وما يوجد من فجوة بين الأب وبين أولاده».

المسلسل 15 حلقة

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة cbc: «المسلسل عبارة عن حدوتة تم اقتباسها من كتاب كوري، وتم إنتاج شخصيات جديدة عبر 15 حلقة، عالجت فيها قضايا اجتماعية متعلقة بالأب».

توليفة رائعة في الأعمال الدرامية

وأردف: «الأطفال يتعرضون لأفكار غربية، ودورنا لم شمل الأسرة المصرية، ومعالجة الأفكار الدخيلة، من خلال دراما اجتماعية كوميدية بينها رسالة بين السطور، وأنه يوجد تنوع كبير فيما تقدمه الشركة المتحدة من أعمال درامية وبرامج، مختتما: «يوجد توليفة رائعة ستنال إعجاب المشاهد».