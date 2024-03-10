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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني على القنوات والمنصات

كتب:

بسمة شطا
02:34 م | الأحد 10 مارس 2024
مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه

تصدر الفنان أكرم حسني بوستر مسلسل بابا جه مع 18 طفل وطفلة، ليكون أول مسلسل يجمع هذا العدد من المواهب الصغيرة، والتي يراهن عليها أكرم في مسلسله الرمضاني.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه 

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل في النصف الأول من رمضان على قناة dmc، ومنصتي Watch it و شاهد، وذلك الساعة 7:45 مساءً، بينما الإعادة على قناة dmc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

وأطلق أكرم حسني مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان بابا جه، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

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