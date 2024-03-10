خوفا من الاشتباكات.. رفع حالة التأهب القصوى قبل توزيع جوائز أوسكار 2024

قبل ساعات محدودة من بدء حفل توزيع جوائز أوسكار 2024 في نسخته الـ 96، وضعت اللمسات النهائية على الترتيبات الخاصة بالحفل، ومن بينها الجوانب الأمنية التي وصلت إلى حالة التأهب القصوى خوفا من وقوع تشابك داعمي الاحتلال الإسرائيلي مع التظاهرات التي قد يقوم بها مؤيدو القضية الفلسطينية في محاولة للضغط على الحكومة الأمريكية لوقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

عززت إدارة شرطة لوس أنجلوس وجودها لضمان الحد الأدنى من التأثير على حفل توزيع جوائز أوسكار، وسط احتجاجات ما بين مؤديدي الجانبين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وتم الدفع بـ 2000 ضابط أمن يشكلون حلقة حول مسرح دولبي في لوس أنجلوس للحفاظ على سلامة النجوم وحضور الحفل، وفقا لما نشره موقع «The Sun».

شرطة لوس أنجلوس: مستعدون لأي سيناريوهات في حفل توزيع جوائز أوسكار 2024

وقال متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس: «نعمل على تعزيز الأمن لمنع حدوث اضطرابات من قبل المتظاهرين، نتوقع عمليات حصار محتملة بالقرب من مسرح دولبي ومستعدون لإدارة مثل هذه السيناريوهات بفعالية، مما يضمن الحد الأدنى من التأثير على الحدث»، متابعا: «سنضمن الوصول والدخول الآمن للضيوف إلى مكان حفل توزيع جوائز الأوسكار، إلى جانب الحفاظ على بيئة آمنة للحدث».