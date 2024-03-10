بـ«دبوس أحمر».. دعوات لدعم فلسطين في حفل توزيع جوائز أوسكار 2024

ساعات قليلة تفصل جمهور السينما الأمريكية حول العالم عن إطلاق النسخة الـ96 من حفل توزيع جوائز أوسكار المقام الليلة على مسرح دولبي الشهير في لوس أنجلوس، للاحتفاء بالأفلام التي تم تقديمها على مدار عام 2023، ومن المتوقع أن تلقي الحرب على عزة ظلالها على حفل توزيع الجوائز الشهير خاصة أن عددا كبيرا من المرشحين لجوائز أوسكار أعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرضوا له من الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت مجموعة تعرف باسم «فنانون مع وقف إطلاق النار» من حضور حفل توزيع جوائز أوسكار 2024 ارتداء دبابيس حمراء فوق ملابسهم من أجل للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية، وفقا لما نشره موقع صحيفة نيويورك تايمز.

«فنانون مع وقف إطلاق النار» تعلن دعمها لفلسطين: يجب أن تسود الرحمة

وتعتبر «فنانون مع وقف إطلاق النار» مجموعة من المشاهير وأعضاء صناعة الترفيه الذين وقعوا على رسالة مفتوحة تحث الرئيس الأمريكي جو بايدن على الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ومن بين الموقعين البالغ عددهم 400 شخص تقريبًا برادلي كوبر وأمريكا فيريرا، وكلاهما مرشحان لجوائز الأوسكار هذا العام، بالإضافة إلى كيت بلانشيت ودريك وبن أفليك وجنيفر لوبيز وغيرهم من نجوم هوليوود.

وأشارت الجماعة في بيان إلى أن الدبوس الأحمر يرمز إلى الدعم الجماعي لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في غزة، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن المجموعة، قائلين: «يجب أن تسود الرحمة».

نجوم هوليوود يرتدون دبوس أحمر لدعم فلسطين في موسم الجوائز

وظهر الدبوس الأحمر في أكثر من مرة خلال موسم الجوائز للتعبير عن دعم فلسطين، فقد قام أعضاء فرقة موسيقى الروك المستقلة الثلاثية Boygenius بتثبيت الدبابيس على طية صدر السترة على بدلاتهم البيضاء في حفل توزيع جوائز جرامي الشهر الماضي، كما ارتدى الممثلان توني شلهوب وإيبون موس-باشراش الدبابيس على طية صدر السترة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة بعد فترة وجيزة.

وارتدى مارك روفالو، الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره كخاطب بارع في فيلم Poor Things، أحد الدبابيس الحمراء في حفل توزيع جوائز نقابة المخرجين الأمريكية في فبراير الماضي.