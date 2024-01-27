روبرت داوني جونيور: سعيد بخسارة أول جائزة أوسكار

حصل النجم الأمريكي روبرت داوني جونيور على ثالث ترشيح لجائزة أوسكار في مسيرته المهنية، وذلك في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، في النسخة الـ 96 من جوائز أوسكار 2024، وذلك بعد ترشحه الأول لجائزة أوسكار أفضل ممثل عام 1993 عن دوره في فيلم «Chaplin»، بينما جاء ترشيحه الثاني لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم «Tropic Thunder» في 2009.

ومن جانبه، قال روبرت داوني جونيور إنه سعيد بعدم فوزه بأول جائزة أوسكار ترشح لها في حياته، مشيرا إلى أن فوزه بالجائزة كان سيصبح أسوأ شيء في حياته المهنية، حيث كان في الـ 28 من عمره في ذلك الوقت، موضحا: «كنت صغيراً ومجنونا وكان ذلك سيعطيني انطباعًا بأنني كنت على الطريق الصحيح»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

آل باتشينو وهيث ليدجر ينتزعان أوسكار من روبرت داوني جونيور

وبينما ذهبت الجائزة في ذلك العام للنجم آل باتشينو، عن دوره في فيلم «Scent of a Woman»، أما خلال ترشيحه الثاني ذهبت الجائزة للممثل الراحل هيث ليدجر عن لعب دور الجوكر الذي قدمه في فيلم «The Dark Knight».

منافسات أوسكار أفضل ممثل مساعد في 2024

ويعتبر النقاد روبرت داوني جونيور الأقرب إلى الفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد في حفل توزيع جوائز أوسكار 2024، وهي الجائزة التي بتنافس عليها كلا من ستيرلينج ك. براون عن دوره في فيلم «American Fiction»، روبرت دي نيرو عن فيلم «Killers of the Flower Moon»، رايان جوسلينج عن دوره في فيلم «Barbie» بالإضافة إلى مارك رافلو عن دوره في فيلم «Poor Things».