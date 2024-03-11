يبدأ المسلمون صيام أول أيام شهر رمضان الكريم، اليوم الاثنين في عدد من الدول العربية، إذ استطلعت دار الإفتاء المصرية الهلال أمس، وأعلنت اليوم أول أيام شهر رمضان، ويهتم المواطنين بمعرفة موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الاثنين 11-3-2024 لأداء الصلاة في وقتها حرصًا على الطاعات وقراءة القرآن والتقرب من الله.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الاثنين 11-3-2024

وتقدم «الوطن»، موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الاثنين 11-3-2024، ، ويكون في تمام الساعة 4:34 صباحًا، ويحين موعد الشروق في الساعة 5:58 صباحًا، وذلك حسب إمساكية محافظة البحر الأحمر الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.

عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان بالبحر الأحمر

ويؤدي آلاف المواطنين بالبحر الأحمر صلاة فجر أول أيام شهر رمضان المبارك، في عدد من مساجد البحر الأحمر خلال الشهر الفضيل، وتبلغ عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان بالبحر الأحمر 13 ساعة و38 دقيقة حسب إمساكية المحافظة اعن الهيئة العامة للمساحة المصرية

مساجد البحر الأحمر

واستعدت مديرية أوقاف البحر الأحمر لشهر رمضان المبارك، بحملة نظافة وتطهير في عدد من المساجد بمدن المحافظة، تحت إشراف هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالمدينة.