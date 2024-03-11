أحمد العوضي: أشكر «المتحدة» على المحتوى الدرامي المتنوع.. و«حق عرب» مسلسل قوي

قدم الفنان أحمد العوضي الشكر للشركة المتحدة على المحتوى الدرامي المتنوع الذي تقدمه للشعب المصري في الموسم الحالي.

أحمد العوضي ومسلسل حق عرب

وكشف العوضي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، عن تفاصيل بطولته لمسلسل حق عرب موضحا أنه مسلسل قوي ونعد أن يحقق مشاهدات مرتفعة جداً ويجذب المشاهد من أول حلقة.

وأوضح أن مسلسل حق عرب شعبي وسينال إعجاب الجمهور، وأحداثه قائمة في منطقة الجمالية، مقدما الشكر للشركة المتحدة لتقديم كافة أنواع البرامج والمسلسلات الدرامية على أعلى مستوى.

أبطال مسلسل حق عرب

يذكر أن مسلسل حق عرب، من بطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد، في رابع تعاون يجمعهما، ورياض الخولي، وصبري فواز، ووفاء عامر، وكاورلين عزمي، ودنيا المصري، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.