أمير كرارة: «المتحدة» بذلت جهدا كبيرا.. ومسلسل بيت الرفاعي يمتلك كل عناصر التشويق

قال الفنان أمير كرارة، بطل مسلسل الرفاعي، إن الجهد المبذول في الموسم الدرامي الحالي للشركة المتحدة محترم وكبير، موضحا أن بيت الرفاعي مسلسل يمتلك كل عناصر التشويق والنجاح بداية من الحلقة الأولى.

الموسم الدرامي الحالي

وقدم «كرارة» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة cbc، الشكر المتحدة لجهودهم خلال هذا الموسم، متابعا: جهود واضحة وكبيرة ومستوى الدراما راق جدا، وهذا الموسم من أكبر المواسم.

مسلسل بيت الرفاعي

وأوضح أن بيت الرفاعي كاتبه المخرج بيتر ميمي، والمخرج أحمد نادر جلال، وبالتالي الأعمال ستكون على مستوى عال، موضحًا أن مسلسل بيت الرفاعي سوف يكون مختلفًا وينال إعجاب الجمهور، مختتما: «هيشد الجمهور من أول مشهد».