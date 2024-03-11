وزيرة الهجرة: مسلسلات «المتحدة» تحظى باهتمام المصريين في الخارج خلال رمضان

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج يتابعون الأعمال الدرامية في رمضان بشكل كبير.

الدراما جزء لا يتجزأ من تقاليد رمضان

وتابعت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الدراما جزء لا يتجزأ من تقاليد رمضان، فهم متصلون ببلادهم وبكافة الأمور التي تشهدها في رمضان.

وأكملت، أن مسلسلات «المتحدة» تحظى بجزء كبير من قلب المصريين بالخارج خاصة في رمضان لما تقدمه من مادة درامية على أعلى مستوى، سواء كانت اجتماعية أو تاريخية، وأن البرامج الدينية لها أهمية للمصري بالخارج، فهو متمسك بدينه وتقاليده، خوفا من ضياع هويته في الدول الغربية.

المصريون بالخارج حريصون على مشاهدة الأعمال الدرامية

واختتمت: «المصريين بالخارج حريصين على مشاهدة الأعمال الدرامية، خاصة على منصة واتش ات».