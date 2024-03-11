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دراما المتحدة

نيللي كريم: مسلسل فراولة كوميدي اجتماعي.. و«المتحدة» تقدم وجبة دسمة في رمضان

كتب:

حسن سمير
12:55 ص | الإثنين 11 مارس 2024
الفنانة نيللي كريم

الفنانة نيللي كريم

قالت الفنانة نيللي كريم إن مسلسل فراولة يتناول الطاقة الإيجابية في إطار كوميدي اجتماعي.

وجبة رمضانية دسمة

وتابعت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة cbc، أن «المتحدة» تقدم وجبة رمضانية دسمة تاريخية وكوميدية وكرتونية أيضا.

مسلسل فراولة

وأضافت: «مسلسل فراولة رايح لحتة حلوة وفيها بهجة، وكل حلقة هنلاقي فيها حاجة لطيفة وقصة اجتماعية بها مغامرات، فهو يتحدث عن اللي بيؤمنوا بالطاقة».

وأوضحت: أحداث مسلسل فراولة، حول فتاة فقيرة اسمها فراولة، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك وبتحلم تغير حياتها كما أنها قارئة فنجان متمكنة وهي تقتنع بأن لديها قدرات ربانية».

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