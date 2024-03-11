أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، اليوم أول أيام شهر رمضان الكريم، كما حددت موعد صلاة التراويح في الكويت رمضان 2024، والتي تتم إقامتها بشكل جماعي في المساجد كما يجوز أداؤها بشكل فردي في المنزل.

موعد صلاة التراويح في الكويت رمضان 2024

ويحدد موعد صلاة التراويح في الكويت رمضان 2024 كما في كل العالم بعد نهاية صلاة العشاء، مباشرة كما يمكن تأديتها في أي وقت حتى أذان الفجر، ويرفع أذان صلاة العشاء اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 7:38 مساء.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، أعلنت مؤخرا جاهزية قطاع المساجد بدولة الكويت لاستقبال شهر رمضان المبارك 1445 - 2024 هذا العام، من خلال وتسخير كافة الإمكانيات والخطط والبرامج وفقا لتحديدها موعد صلاة التراويح في الكويت 2024.

صلاة التراويح في الكويت رمضان 2024

وكانت لجان تحري هلال رمضان المعظم بدولة الكويت أعلنت اليوم الاثنين الموافق 11 مارس، غرة شهر رمضان المبارك، بعد ثبوت رؤية الهلال لتبدأ صلاة التراويح.

تقاليد وعادات كويتية في رمضان

قال الدكتور خالد الشطي في كتابه "الأعمال الخيرية الكويتية قديما في المناسبات الموسمية"، أن الكويتيين كانوا يبدؤون الاستعداد لشهر رمضان المبارك مع بداية شهر شعبان؛ إذ يجهزون الأطعمة والخزين لشهر كامل، ويهتون بالتمور التي كانت تأتي خصيصا من البصرة، والأرز الذي يأتى خصيصا من الهند، ومع حلول يوم 15 شعبان تبدأ السيدات في دق الهريس والجريش، ويكون يوم احتفالي تسهر فيها السيدات والأطفال حتى الفجر.

وتابع: كما ترمم الدواوين وتحمل الأواني والقدور الكبيرة على الجمال وتنقل من مخازن البيوت الكبيرة إلى السوق من أجل تلميع الألومنيوم؛ وتجهيزها لطبخ ولائم الإفطار في رمضان والتى كانت توزع في الأسواق والدواوين وعلى الفقراء وفي بيوت الوقف.