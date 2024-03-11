رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

عفاف شعيب عن ظهورها كضيفة شرف في مسلسل محارب: شيرين عادل أقنعتني

كتب:

ضحى محمد
01:55 ص | الإثنين 11 مارس 2024
مسلسل محارب

مسلسل محارب

تشارك الفنانة عفاف شعيب في مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، إذ أنها تجسد دور والدة الفنان حسن الرداد.

عفاف شعيب تتحدث عن مسلسل محارب

وقالت عفاف شعيب لـ«الوطن»: في البداية ترددت كثيراً قبل الموافقة على الدور، بسبب أنني قدمت أكثر من عمل بمساحات كبيرة، وكان من الصعب أن أوافق على الظهور كضيفة شرف، ولكن المخرجة شيرين عادل أقنعتني بالدور.

وأضافت: «دوري في مسلسل محارب مختلف وجديد، وبذلت مجهودا كبيرا من أجل خروج كل تفاصيله إلى الجمهور، لأن شخصيتي في المسلسل هي التي تنقلب بسببها الأحداث رأساً على عقب».

مسلسل محارب

يُعرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي حصريًا الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 3 فجرًا والإعادة الثانية الساعة 5 مساءً.

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته بعد وفاة والده، إذ يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

مسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وعدد كبير من الفنانين منهم: أحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي وعابد عناني وعفاف شعيب.

اقرأ المزيد:

هل يناسب مسلسل محارب لحسن الرداد الأطفال؟

قضية حسن الرداد في مسلسل محارب.. ماذا قالت الإفتاء عن الأخذ بالثأر؟

هل يتحدث حسن الرداد اللهجة الصعيدية في مسلسل محارب؟

مواعيد عرض وإعادة مسلسل محارب بطولة حسن الرداد في رمضان 2024 والقنوات الناقلة
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.