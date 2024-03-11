عفاف شعيب عن ظهورها كضيفة شرف في مسلسل محارب: شيرين عادل أقنعتني

تشارك الفنانة عفاف شعيب في مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، إذ أنها تجسد دور والدة الفنان حسن الرداد.

عفاف شعيب تتحدث عن مسلسل محارب

وقالت عفاف شعيب لـ«الوطن»: في البداية ترددت كثيراً قبل الموافقة على الدور، بسبب أنني قدمت أكثر من عمل بمساحات كبيرة، وكان من الصعب أن أوافق على الظهور كضيفة شرف، ولكن المخرجة شيرين عادل أقنعتني بالدور.

وأضافت: «دوري في مسلسل محارب مختلف وجديد، وبذلت مجهودا كبيرا من أجل خروج كل تفاصيله إلى الجمهور، لأن شخصيتي في المسلسل هي التي تنقلب بسببها الأحداث رأساً على عقب».

مسلسل محارب

يُعرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي حصريًا الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 3 فجرًا والإعادة الثانية الساعة 5 مساءً.

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته بعد وفاة والده، إذ يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

مسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وعدد كبير من الفنانين منهم: أحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي وعابد عناني وعفاف شعيب.