يهتم الجمهور بمعرفة مواعيد عرض وإعادة مسلسلات رمضان المختلفة، لمتابعة المناسب لهم حسب ذوق كل منهم، وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الرمضاني، باقة مختلفة ومميزة ومتنوعة من الأعمال الدرامية، وقي هذا الإطار، نستعرض مواعيد عرض وإعادة مسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد في رمضان 2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل محارب

وتأتي مواعيد عرض وإعادة مسلسل محارب بطولة حسن الرداد في رمضان 2024 والقنوات الناقلة، على النحو التالي:

يُعرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي حصريًا الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 3 فجرًا والإعادة الثانية الساعة 5 مساءً.

تردد القناة الناقلة لمسلسل محارب

ويأتي تردد قناة cbc عبر القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

تردد القناة: 11488.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

قصة مسلسل محارب

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته بعد وفاة والده، إذ يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

مسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وعدد كبير من الفنانين منهم: أحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي وعابد عناني وعفاف شعيب.