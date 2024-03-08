هل يناسب مسلسل محارب لحسن الرداد الأطفال؟

أيام قليلة تفصلنا عن عرض أولى حلقات مسلسل محارب لحسن الرداد، المنافس في موسم رمضان 2024، بعد فترة طويلة من التصوير والتحضيرات.

حسن الرداد يتحدث عن مسلسل محارب

ونظرا لتعلق الأطفال بالفنان حسن الرداد، وجهنا له سؤالا: هل العمل يناسب فئة الأطفال؟ فقال لـ«الوطن»، «بفضل الله، لدي قاعدة جماهرية كبيرة من الأطفال والشباب والكبار، واستطعت أن أصل لكل الفئات العمرية، وهذا ما كنت أضعه أمام عيني منذ بداية دخولي الوسط الفني، أن أقدم أعمال تصلح للمشاهدة من جميع الفئات العمرية بالأسرة المصرية .

تفاصيل دور حسن الرداد في محارب

ويجسد الرداد شخصية «عزيز» الطالب المتفوق الذي وجد نفسه في مأزق بعدما تُوفي والده، فوجد نفسه مسؤولاً على إعالة والدته وأسرته بعد رحيل والده لتتبخر كل أحلامه، قبل أن تكشف له والدته السر الذي أخفاه والده عن الجميع وهو أن له ورث كبير في الصعيد ولكن في الوقت نفسه يرث مع الأموال أيضا ثأرا، ويجد نفسه في مأزق كبير، ومضطر إلى أن يواجه ذلك بمفرده .

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، منة فضالي، عفاف شعيب، ماجد المصري، أحمد زاهر، ناهد السباعي، كريم العمري، سماء إبراهيم، عابد عناني، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد سيد بشير.