بدأت المحافظات منذ أمس الأحد 10 مارس، في تطبيق مواعيد إغلاق المحال التجارية في رمضان 2024، ونرصد لكم في السطور التالية مواعيد العمل والإغلاق وفقاً لما جاء بقرار وزارة التنمية المحلية.

مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان 2024

وأصدرت وزارة التنمية المحلية، قرارًا بتحديد مواعيد غلق المحال في شهر رمضان 2024، بدا العمل بها، منذ أمس الأحد وتستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر.

غلق المحال التجارية في رمضان 2024 في الثانية صباحا

ووفقًا لقرار وزير التنمية المحلية، ستكون مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024 الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة «التيك أواي»، وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى التزام الورش الموجودة داخل المناطق السكانية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مسًاء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

يشار إلى وجود أنشطة مفتوحة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين ومراعاة نشاطها الليلي، منها المخابز والأفران والصيدليات ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.