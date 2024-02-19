موعد عيد الفطر 2024 في مصر.. إجازة مدفوعة الأجر

مع اقتراب شهر رمضان، يزداد شوق المسلمين في مصر لاستقبال عيد الفطر المبارك، ذلك العيد الذي يُكلل صيامهم وعبادتهم طوال الشهر الفضي، ومع بدء العد التنازلي، يبحث الكثيرون عن موعد عيد الفطر 2024 في مصر، استعدادًا للاحتفال والتجمع مع العائلة والأصدقاء، وسفر البعض لقضاء عطلة العيد.

في هذه السطور، سنُقدم لكم معلومات حول موعد عيد الفطر 2024 في مصر، بالإضافة إلى الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر التي تتزامن مع هذا المناسبة.

موعد عيد الفطر 2024 في مصر؟

يحصل المصريون على إجازة رسمية في عيد الفطر المبارك، تبدأ بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وخلال التقرير التالي نستعرض موعد عيد الفطر 2024 في مصر، وفقًا لتقويم العام الجاري.

موعد عيد الفطر 2024 في مصر

ينتظر العديد من المواطنين موعد عيد الفطر 2024 في مصر، للاستمتاع بإجازة من المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، وقضاء أوقات سعيدة وسط الأحباب والأقرباء، أو حتى التخطيط للسفر للاحتفال خارج البلاد،

وتكون إجازة عيد الفطر المبارك، في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، وحتى يوم الجمعة الموافق 12 من نفس الشهر.

ويحصل الطلاب والموظفون من القطاع الخاص والحكومي، على الإجازة ذاتها، وتكون إجازة عيد الفطر للموظفين 3 أيام مدفوعة الأجر، وفقًا لقانون العمل، وذلك وفقًا لتقويم العام الجاري.

ويبدأ شهر رمضان الكريم، يوم الاثنين الموافق 11 مارس المقبل، وتكون عدته 30 يومًا، على أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، في يوم 29 شعبان 1445؛ ليتم الإعلان عن أول رمضان لـ عام 1445هجريًا و2024 ميلاديًا.