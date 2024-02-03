موعد إجازة عيد الفطر 2024.. كم يوم سيحصل عليها الموظفون؟

يحرص المعهد القومي للبحوث الفلكية على نشر توقعاته حول مواعيد المناسبات الرسمية والأعياد والتوقيتات المختلفة، منها موعد إجازة عيد الفطر 2024 الذي ينتظره المسلمون والعاملون بالدولة للحصول على عطلة والسفر والتنزه أو التجمعات العائلية التي يشعرون فيها ببهجة العيد.

وفي السطور التالية، نعرض موعد إجازة عيد الفطر 2024 وفق الحسابات الفلكية.

موعد إجازة عيد الفطر 2024

ومن المتوقع أن يوافق موعد عيد الفطر 2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 من أبريل المقبل، وتمنح الدولة جميع موظفي القطاعيين العام والخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر في تلك المناسبة.

وتبدأ إجازة عيد الفطر 2024 من يوم 9 أبريل حتى 12 من نفس الشهر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

موعد شهر رمضان

وأشار المعهد إلى أن غرة شهر رمضان 2024 ستوافق 11 مارس المقبل، وتكون مدته 30 يوما كاملة، ولكن دائما ما يكون الرأي النهائي وفقا لدار الإفتاء المصرية.