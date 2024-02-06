متي تكون إجازة عيد الفطر 2024؟.. 3 أيام مدفوعة الأجر

ينتظر المواطنون المواعيد الخاصة بالمناسبات والأعياد الرسمية ومنها إجازة عيد الفطر 2024 التي تكون عبارة عن 3 أيام وتكون مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل.

موعد إجازة عيد الفطر 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» موعد إجازة عيد الفطر 2024.

ووفقًا لتقويم العام الجديد، تكون إجازة عيد الفطر 2024 في الفترة من يوم الأربعاء 10 أبريل وحتى يوم الجمعة 12 من نفس الشهر.

وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024، يتبقي عدد من الإجازات وهي كالتالي:

يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء.

إجازات شهر مايو 2024

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إجازة عيد العمال.

إجازات شهر يونيو 2024

الفترة من يوم الاثنين 17 يونيو وحتى الأربعاء 20 من نفس الشهر إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة ثورة 30 يونيو.

إجازات شهر يوليو 2024

يوم الاثنين 8 يوليو 2024 إجازة عيد رأس السنة الهجرية.

يوم الاثنين 16 يوليو 2024 إجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 إجازة ثورة 23 يوليو 1952.

إجازات شهر أكتوبر 2024

يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة انتصارات أكتوبر 1973.