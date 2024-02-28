متحدث الحكومة: تطبيق قرار وضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بداية مارس

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد بداية تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء، بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بداية من 1 مارس المقبل، في إطار الجهود التي تبذل من قبل مجلس الوزراء لضبط السلع في الأسواق.

وأضاف الحمصاني، أن توافر النقد الأجنبي سوف يسهم في السلع ذات المكون الأجنبي وكذلك مدخلات الإنتاج، ما يسهم في خفض أسعار السلع في الأسواق، لافتًا إلى أن وزير التموين أعلن بكل وضوح أن مصر لديها مخزون كاف من السكر، إلا أن هناك بعض المعوقات والقيود المرتبطة بشبكات التوزيع، والدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين، حريصة على توفير السكر في معارض أهلا رمضان، والمجمعات الاستهلاكية، والمنافذ.

تابع «الحمصاني»، أن الدولة المصرية حريصة على توافر السكر داخل المنافذ، موضحًا أن السلع الغذائية ستكون متوفرة خلال شهر رمضان.