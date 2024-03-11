‎أحداث مثيرة.. مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن على ON

أسدلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الستار عن مواعيد عرض مسلسلات دراما رمضان 2024، المقرر إذاعتها عبر مجموعة قنوات الشركة، ابتدءًا من اليوم الاثنين، من بينها مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بطولة الفنان أحمد مكي، إذ يعتبر من أبرز المسلسلات التي تستحوذ على اهتمام عدد كبير من الجمهور المصري والعربي، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية ‎مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على ON.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على ON

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على ON، ويُعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن حصريًا على قنوات ON، كما سيتوفر على منصة Watch It الرقمية، على أن يعرض على قناة أون دراما، بتردد 11861 أفقي، معدل الترميز 27500، على مدار الـ30 يومًا، خلال شهر رمضان 2024، على أن يبدأ العرض، في أول أيام شهر رمضان بعد الإفطار.

أحداث مثيرة في مسلسل الكبيرة أوي الجزء الثامن

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، حول العديد من المغامرات التي يخوضها أبطال المسلسل، بعد سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، فيما تحتفل «المزاريطة» بعيد الهالوين، بحسب ما يظهر في برومو المسلسل، فيما يقدم الفنان محمد سلام شخصية مقدم برامج «ستاند آب كوميدي»، ويعيش «الكبير» في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، وعدد من ضيوف الشرف.

يُتوقع أن يحقق مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن نجاحًا كبيرًا، خاصة بعد النجاحات التي حققها على مدار الأجزاء السابقة، كما أن قصة الجزء الثامن تبدو مثيرة للاهتمام ومليئة بالمفاجآت، مما يزيد من توقعات الجمهور، خاصة مع وجود مجموعة كبيرة من الفنانين القادرين على إحداث الفارق، لعل أبرزهم البطل الثابت للمسلسل الكوميدي أحمد مكي إلى جانب محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.