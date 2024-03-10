«يا واقعة مربربة».. إيفيهات مسلسل الكبير أوي حاضرة في أذهان الجمهور

«الكبير، جوني، وحزلقوم».. 3 شخصيات أداها الفنان أحمد مكي بمسلسل الكبير أوي، على مدار المواسم السابقة، وتعلّق بها الكبار والأطفال، وتظهر من خلال برومو الجزء الثامن، مشاهد مختلفة تمامًا، تحمل جرعة من الكوميديا، لإشباع الجمهور المتعطش لهذا النوع من الفن.

إيفيهات مسلسل الكبير أوي

ونستعرض في السطور التالية أبرز إيفيهات مسلسل الكبير أوي، والتي جاءت كالآتي:

أوعى تاخدني غياب يا مستر

20 % ليكرا

ياترى مين اللي هيمسك السلك العريان

يقطع النت على النتيتة على اللى عينتيتو عليه

فزاع بلا مؤاخذة يا كبير

يا كبير أمك حامل

ياواقعة مربربة

المرأة الكهربائية المثيرة للشفقة.

أنت كلوب العتمة

أنت براد قساوة بس عينيك كلها شقاوة

كانك مش مظبوط ياض.

مسلسل الكبير أوي ينشر البهجة في قلوب المتابعين

يعد مسلسل الكبير أوي من أهم الأعمال الكوميدية، خلال السنوات الأخيرة، وينتظره ملايين المشاهدين على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، بسبب المشاهد الكوميدية، التي تدخل البهجة على قلوب الصغار والكبار، بالإضافة إلى الإيفيهات التي تميز العمل نفسه، إذ أصبحت لازمات عند الكثيرين، يرددونها في المواقف المشابهة، التي يتعرضون لها، خاصة جمل الفنانة رحمة أحمد والفنان محمد سلام.

فريق عمل مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوب من بطولة الفنان أحمد مكي، وعدد من الفنانين، أبرزهم محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، والعمل الكوميدي من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي.