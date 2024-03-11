تعليق صادم لـ لاعب الزمالك السابق بعد قيادة إمام عاشور الأهلي للتتويج بكأس مصر

رغم مرور 48 ساعة على انتهاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي حسمها المارد الأحمر بهدفين نظيفين، لا تزال أصداؤها مستمرة حتى الآن، آخرها تعليق صادم من لاعب الزمالك السابق.

إمام عاشور لاعب الأهلي نشر منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، بعد تألقه في القمة وتسجيله هدفا وحصده جائزة رجل المباراة، لتتفاجأ جماهير الزمالك بتعليق صادم من لاعب فريقها السابق، عمرو السيسي على منشور عاشور، فماذا قال؟.

عمرو السيسي يستفز جماهير الزمالك بسبب إمام عاشور

إمام عاشور وضع صورا من مباراة القمة معلقا: «عندما تواجه اللاعب رقم 22 يجب أن تكون مستعدا»، ليرد عمرو السيسي: «22 جامد الصراحة»، وهو التعليق الذي استفز جماهير الأبيض، خاصةً وأن الأخير كان لاعبا في صفوف الفريق قبل رحيله منذ شهرين فقط.

الأهلي يتوج بكأس مصر على حساب الزمالك

وكان الأهلي حسم مباراة القمة على حساب الزمالك بهدفي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، ليحصد لقب بطولة كأس مصر التي استضافتها المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي.