احتفالات للصبح.. هتافات وألعاب نارية في مسقط رأس إمام عاشور بعد نهائي الكأس

سيطرت حالة من الفرحة والسعادة على عشاق النادي الأهلي، في السنبلاوين بالدقهلية مسقط رأس اللاعب إمام عاشور لاعب الأهلي، بعد أن تمكن النادي من تحقيق الفوز بهدفين أمام النادي الزمالك منهما هدف لإمام عاشور.

فرحة جماهير النادي الأهلي من بلد إمام عاشور

وقال خالد عماد، أحد جيران إمام عاشور لـ«الوطن»، إن الفوز جاء طعمه مختلفا من خلال ابن بلدهم وصديقهم إمام عاشور: «إمام وعدنا بالكأس وعملها وفرحنا كلنا، وبإذن الله يرجع لنا ونتصور بالكأس في السنبلاوين».

ألعاب نارية وهتافات الليلة عيد بالسنبلاوين

وأضاف أحمد توفيق أن فرحة الفوز اليوم مضاعفة، خاصة بعد أن تمكن اللاعب إمام عاشور ابن بلدهم وصديقهم من تسجيل الهدف الأول أمام الزمالك: «إمام هيفضل في الأمام ودائما مفرحنا والاحتمالات بالفوز وتفوق إمام مستمرة حتي الصباح، محدش فينا هينام الليلة عيد».

وأوضح محمد إبراهيم ابن السنبلاوين أن الاحتفالات مستمرة حتى صباح السبت: «مين هينام في ليلة العيد، الفرحة كبيرة واحتفالاتنا شغاله للصبح ألعاب نارية وهتافات انا غاوي وأهلاوي والفرحة فرحتين بإمام والأهلي».

سيارة محملة بسماعات وهتافات

وأضاف رضا حافظ أنه جهز سيارة محملة بدي جي متنقل من أجل نشر البهجة والسعادة علي قلوب المصريين مع ترديد بعد الهتافات: «فرحتنا كبيرة وتختلف عن أي مكان تاني كفاية أن سبب فرحة المصريين النهاردة ابن بلدنا إمام عاشور».