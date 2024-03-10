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دراما المتحدة

رسالة نارية من إمام عاشور بعد قيادة الأهلي للتتويج بكأس مصر.. ماذا قال؟

كتب:

نانسي علي
09:12 م | الأحد 10 مارس 2024
إمام عاشور

إمام عاشور

لا تزال احتفالات الأهلي مستمرة بعد التتويج بلقب كأس مصر، على حساب الغريم التقليدي الزمالك، في مباراة شهدت تألق إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر، في أول مباراة له أمام فريقه السابق.

رسالة نارية وجهها إمام عاشور، الذي انتقل لصفوف الأحمر في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة من العيار الثقيل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، فماذا قال؟.

رسالة نارية من إمام عاشور بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر.. ماذا قال؟

إمام عاشور نشر صورا من مراوغتين له خلال المباراة للاعبين من الزمالك، معلقا: «عندما تواجه اللاعب رقم 22 يجب أن تكون مستعدا»، في منشور لاقى تفاعلا كبيرا من جانب الجماهير.

جماهير الأهلي تتفاعل مع رسالة إمام عاشور على إنستجرام

وعلق أحد المتابعين: «ومش أي 22 ده الأسد»، بينما كتب آخر: «رقم 22 أون فاير»، بينما علق مشجع آخر: «رسالة نارية من الأسد رقم 22 لكل المنافسين».

كان إمام عاشور سجَّل هدف فك التشابك في مباراة الزمالك، في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، قبل أن يقتل محمد مجدي أفشة المباراة إكلينيكيا بتسجيل الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

يذكر أن إمام عاشور حصد لقب رجل مباراة نهائي كأس مصر، بعد تألقه خلال اللقاء وقيادة الأهلي لمنصة التتويج.

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