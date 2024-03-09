شقيقها لاعب بالزمالك.. من هي «ياسمين» زوجة إمام عاشور وتميمة حظه؟

لقطة من مكالمة بواسطة الفيديو، جمعت بين رجل مباراة الكأس، لاعب الأهلي إمام عاشور، وزوجته «ياسمين» لتشاركه فرحته بحصد كأس مصر التي أُقيمت على الأراضي السعودية، ليقتنص إمام اللقب من الغريم التقليدي، وناديه السابق الزمالك.

وسرعان ما بدأت الصورة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يحرص دومًا إمام، على إظهار لحظات الود والحب، بينه وبين زوجته، خاصة بالمناسبات الرياضية منذ أن كان لاعبًا محترفًا، والمناسبات الاجتماعية.

«وش السعد».. لقب تَوَّج به الجماهير، ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور، نجم الأهلي، منذ إعلان خطبتهما، والاحتفال بزفافهما، فدومًا ما يصفها بـ «وش الخير» خاصة لحرصها على التواجد لمؤازرته في العديد من المباريات، والأحداث المهمة.

وعقب انتشار صورة الاحتفال، خاصة بعد حصد البطولة من الغريم التقليدي، عاد البحث مُجددًا عن زوجة إمام عاشور، وتميمة حظه.

مَن هي «ياسمين» زوجة إمام عاشور وتميمة حظه؟

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن «ياسمين» زوجة إمام عاشور وتميمة حظه، وفقًا لحديثه عنها، وحسابها الرسمي على «إنستجرام»

- اسمها ياسمين حافظ.

- شقيقة ياسين حافظ نجم فريق ناشئي الزمالك 2005.

- درست ياسمين زوجة إمام عاشور، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- تعد خطيبة اللاعب الثانية، إذ احتفل بخطبته بفتاة أخرى من قبل، ثم احتفل بخطبة ياسمين، زوجته الحالية.

- تمت خطبتهما في يناير 2023.

- احتفلا بزفافهما في شهر مارس 2023، وعلق إمام عاشور على الأمر حينها، قائلًا: «مصدري الداعم وعمودي الفقري».