موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل صيد العقارب على قناة «CBC»

يترقب الجماهير موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، على قناة Cbc في رمضان 2024، الذي استحوذ على اهتمام كبير منذ اللحظة الأولى لعرضه، ومن المقرر عرض الحلقة الأولى اليوم بعد الإشادات التي نالها العمل الدرامي، إذ تدور أحداثه في إطار مثير ومشوق، ما جعل الكثيرون ينتظرون عرض حلقات المسلسل.

موعد عرض الحلقة الأولى

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، أعلنته شبكة قنوات «CBC»، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ تكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

إعادة عرض الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب

كشفت شبكة قنوات «CBC» عن موعد إعادة الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والتي تكون في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

تردد قناة cbc

تردد قناة CBC 2024 وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك، وذلك ضمن خدماتنا المقدمة للقراء:

تردد قناة CBC

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة 2024

وعليك خطوات ضبط تردد قناة CBC على القمر الصناعي نايل سات:

الدخول إلى قائمة الإعدادات.

اضغط على زر Menu على جهاز التحكم عن بعد.

اختر من القائمة التركيب أو Installation.

اختيار البحث اليدوي أو Manual Search.

أدخل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

بدء عملية البحث:

اضغط على زر بحث أو Scan.

انتظر حتى تنتهي عملية البحث.

حفظ القناة وتأكد من تحديث قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

ويمكنك متابعته من خلال منصة «watch it».

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار تشويقي حول شخصية تدعى «عائشة» الدور الذي تجسده الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من الفنانين منهم سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

تفاصيل شخصية غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب

تعمل عائشة الدور الذي تؤديه الفنانة غادة عبد الرازق في تجارة العقارب وتقوم باستخلاص سمها وبيعها، وخلال الأحداث تتعرض لحادث قتل في عائلتها تقلب حياتها رأسًا على عقب ما يجعلها تفكر في الانتقام ودخولها في صراعات طويلة.