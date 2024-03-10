تنافس الفنانة غادة عبد الرازق خلال الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل صيد العقارب الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، إذ تعرض أولى حلقاته خلال الساعات القادمة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على شبكة قنوات «CBC» في رمضان 2024 الحلقة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

أعلنت شبكة قنوات «CBC» عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، حيث تعرض الحلقة الأولى من المسلسل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، مشيرة إلى أن يتم إعادته في تمام الساعة 1:45 مساء والساعة 2:45 صباحًا.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول شخصية فتاة تدعى «عائشة» الدور الذي تجسده الفنانة غادة عبدالرازق وهى تعمل في تجارة العقارب، وذلك من خلال استخلاص السم الخاص بها وبيعها، وبعد ذلك تنقلب الأحداث بعد مقتل أحد أفراد عائلتها، لتبدأ في الانتقام.

أبطال المسلسل

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وهو من بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.