دعاء بعد المذاكرة.. 4 أدعية مستحبة احرص عليها

دعاء بعد المذاكرة واحد من الأدعية التي يحرص عليها الكثير من الطلاب عند الانتهاء من أداء الواجبات والمذاكرة، والبعض يعتبره عادة، فالدعاء يغير الأقدار لاسيما في هذه الأيام المباركة فشهر شعبان فيه الكثير من الخير ويستغل الطلاب ذلك حتى يرزقهم الله سبحانه وتعالى النجاح والتوفيق.

دعاء بعد المذاكرة

وعن دعاء بعد المذاكرة، قال عبد الحميد الاطرش، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية الأسبق، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لم يرد دعاء معين عن المذاكرة ليستعين به الطالب، لا في السنة النبوية ولا في القرآن الكريم.

وأكد أن الطالب يمكنه أن يخاطب الله سبحانه وتعالى بما يرغب في إطار دعاء بعد المذاكرة، ولفت إلى وجود الكثير من الأدعية التي يمكن أن يستعين بها الطالب في هذا الإطار منها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم إني استودعتك ما قرأت وما فهمت وما حفظت فرده إلي وقت حاجتي إليه وفي الامتحان

- اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا

دعاء بعد المذاكرة المستحب

وفي حديثه عن دعاء بعد المذاكرة، قال الأطرش إن هناك بعض الأدعية التي من المستحب ان يرددها العبد عند الانتهاء من المذاكرة جاء منها على سبيل المثال لا الحصر:

-اللهم أعنّي على دراستي وأرشدني لما فيه صلاح أمري في الدنيا والآخرة، وهبني سرعة الحفظ وقوّته والبركة في الوقت والقدرة على الدراسة في جميع الظروف.

-اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم ألهمني الصواب في الجواب وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة واحفظني واصلحني واصلح بي الأمة.