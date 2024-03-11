دعاء نية الصيام في شهر رمضان.. «اللهم تقبله منا يا رب العالمين»

النية هي ركن أساسي من أركان الصوم، فلا يصح دونها، ومن شروط نية الصيام في رمضان، الإخلاص لله تعالى وتحديد وقتها وصيام النفل، وهناك دعاء لـ نية الصيام في شهر رمضان، ويُفضل أنّ يردده المسلم في كل ليلة من ليالي الشهر المبارك، الذي يتزامن اليوم، مع حلول أول أيامه لعام 2024.

أدعية نية الصيام في شهر رمضان

ويجب أنّ ينوى المسلم الصيام في كل ليلة بقلبه وأنه صائم لله سبحانه وتعالى ولا يشترط التلفظ بالنية، كما أن نقول دعاء نية الصيام في شهر رمضان وبعد ذلك ندعو بما نريده من الله سبحانه وتعالى، فالنية تُميّز بين العبادات والعادات، وتُضفي على العمل صفة القربة إلى الله تعالى، وتُحفّز المسلم على بذل المزيد من الجهد في العبادة.

وقال الشيخ رمضان عفيفي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ دعاء نية الصيام في شهر رمضان لها أهمية كبيرة ومن أفضل صيغه: «اللهم إني نويت صيام شهر رمضان، إيمانا واحتسابا فأعنا عليه، وتقبله منا يا رب العالمين».

حياة النبي في شهر رمضان

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام رمضان كان لا يترك الدعاء قبل الإفطار، فقد كان يقول: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظَّمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»، وكان يقول كذلك: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلَّ شيء أن تغفر لي»، ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مسرفًا في فطره مثل الكثير من الناس في هذا الزمان؛ فكان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فحسوات من الماء، وكان كذلك لا يَدَعُ السحور ويحث عليه، فيقول: «تسحروا فإن في السحور بركة».