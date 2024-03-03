أدعية دينية تسبب لك المعجزات في حياتك.. تمنح الستر وتأتي بالرزق

يعتبر الدعاء من أهم العبادات في حياة المسلم ويجب الحرص على ترديده باستمرار للتقرب إلى الله والفوز برحمته والانضمام إلى صفوف المؤمنين يوم القيامة، كما يعتمد عليه في تحقيق أمنيات قلبه ورغباته؛ لذا يمكن توضيح بعض الأدعية الدينية التي يُرددها المسلم لتحقيق الرزق الوفير وقضاء الحاجة والفوز بالستر.

أهمية الدعاء في حياة المسلم

سبق لـ دار الإفتاء المصرية، الحديث عبر موقعها الرسمي، عن أهمية الدعاء في حياة المسلم، موضحة أنه من أهم العبادات التي يجب أن يحرص عليها المسلم في حياته، للتقرب إلى الله، ويواظب على ترديدها باستمرار، لافتة إلى أن هناك عدة صفات يُستحب توافرها في الداعي عند مناجاة ربه، وهي الصبر والإيمان والثقة الكاملة في رحمة الله وقدرته وفي كونه سميع عليم مجيب الدعاء.

ومن جانبه، أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، خلال حديثه لـ«الوطن» في وقت سابق، أنه لا تُوجد صيغة مُعينة لدعاء طلب الرزق أو قضاء الحاجة، لافتًا إلى أن الدعاء في مفهومه البسيط هو تعبير شفاهي عما يسكن القلب من أمنيات ورغبات، دون محاولة تنميق أو تجميل للكلمات.

أدعية دينية ستسبب لك المعجزات في حياتك

على الرغم من عدم وجود صيغة معينة لـ دعاء طلب الرزق أو قضاء الحاجة، إلا أن هناك عدة أدعية دينية يمكن أن يرددها المسلم لتحقق له المعجزات في حياته، منها:

دُعَاءُ الْمُعْجِزَات: «اللَّهُمَّ أَرِنِي عَجَائِبِ صُنْعُكَ فِي دُعَائِي، وارني لطفك وَرَحْمَتِكَ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِي، وارني كَرَمِكَ وَ قُدْرَتِكَ فِي مَا تَعَلَّقَ بِهِ قَلْبِي، أَنَّهُ لَنْ يَفْتَح، افْتَحْ لِي بَابًا يَا اللَّهُ ظَنَنْتُ مِن يأسي اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رِزْقِكَ وَتَوْفِيقك، واستجب لي دُعَائِي وَوَسِعْ لِي فِي رِزْقِي وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

دُعَاءِ الْحَاجَةِ وَالْفَتْحِ: «اللَّهُمَّ افْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْن رِزْقِي وَنَصِيبي وسعادتي فتحًا مُبِينًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَ وَسَّعَ لِي فِي رِزْقِي، وَارْزُقْنِي رِزْقًا واسعا عاجلاً يارب اللَّهُمَّ يَا مُسَخَّرُ الْأَقْدَارِ سَخَّرَ لِي قَدْرًا يليق بكرمك فتبهرني بعطائك فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

دعاء طلب البركة والستر

دُعَاءُ طَلَبَ البَرَكَةَ: «يَارَبِّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ بَرَكَة مِنْكَ، بَرَكَةً فِي عُمْرِي، بَرَكَة لِي فِي أَهْلِي، بَرَكَةً فِي وَقَتَيْ، بَرَكَةً فِي الْجَهْدِ بَرَكَةً فِي الْعِلْمِ، بَرَكَةُ فِي الْعَمَلِ، بَرَكَةُ فِي الْجَسَدِ، بَرَكَةً فِي الرِّزْقِ، وَارْزُقْنِي وَوَسِعْ لِي فِي رِزْقِي يَارَبٌ».

دُعَاءُ السَّتْر: «اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الْجَمِيلِ الَّذِي سُتِرَتْ بِهِ نَفْسِكَ فَلَا عَيْنٌ تَرَاكَ، وَلَا تَفْضَحَنَا بَيْنِ خَلْقِكَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللَّهُم فَضْلِكِ كَلِمَةِ الْحَقِّ وَالدِّينِ ، اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا فَوْقَ الْأَرْضِ وَتَحْتَ الْأَرْضِ وَيَوْمِ الْعَرْضِ».

دُعَاءُ لِجَلْبِ الرِّزْق: «يَا جَبَّارٍ يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِين اللَّهُمَّ أَجْبِر قَلْبِي جبراً أَنْتَ أَهْلُهُ وَ وَلِيُّه، اللَّهُمَّ صُبَّ عَلِيًّا الرِّزْقِ مِنْ حَيْثُ لَا احْتَسَب وارْزُقني رزقاً واسعاً عاجلاً غَيْرِ أَجَلٍ ) اللَّهُمَّ يَا وَاسِعُ الرِّزْقَ ذِي الْفَضْلِ الْمَتِينِ ارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ مِنْ حَيْثُ لَا أَدْرِي وَلَا احْتَسَب وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا إِيَّاه».