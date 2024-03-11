أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك.. جريمة مروعة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب على منصة watch it، بطولة الفنانة صبا مبارك، والفنان محمد شاهين، أحداثًا مثيرة ومشوقة تتمثل في جريمة قتل غامضة مصحوبة باختفاء مثير للريبة.

الحلقة الأولى من لحظة غضب

وأثارت الحلقة الأولى من مسلسل «لحظة غضب» فضول المتابعين، بعد قتل شريف الذي جسد دوره الفنان محمد فراج، والذي يظهر كضيف شرف ضمن أحداث الحلقة الأولى، على يد زوجته يمنى التي تجسد دورها الفنانة صبا مبارك، ثم تختفي الجثة بشكل غير متوقع يوم الاحتفال بعيد ميلادها، وتبدأ رحلة البحث عنه في ظروف مجهولة، وتطلب «يمنى» مساعدة أصدقائها بكل الطرق الممكنة.

تعليقات الجمهور على الحلقة الأولى

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحلقة الأولى من المسلسل، خاصة أن مشهد نهاية الحلقة جاء مؤثرا وغير متوقع، عندما قررت صبا مبارك أن تقتل زوجها، لعدم شعورها بالارتياح معه لنفاجئ خلال أحداث الحلقات المقبلة اختفاء الجثة، ومن التعليقات التي جاءت على صفحة watch it على فيسبوك من الجمهور «نقطة ضعفي المسلسلات اللي بتقفل أول حلقة فيها على صدمة»

وتعليق آخر من الجمهور: «مسلسل لحظة غضب من أول حلقة وأنت هتضحك ضحك مش هتتخيله المسلسل مكتوب حلو أوي والادوار متركبة على الممثلين جدا، لدرجة أنك تحس إن كل شخصية فيها عايشة في الدور ده بقالها سنين»، وأضاف آخر: «بعد عرض الحلقة الأولى شعرت إن حلقة واحدة منه بمسلسلات كثيرة بنشوفها، ومستني بقية الحلقات بفارغ الصبر علشان أعرف شريف ده هيحصله إيه».

وعبر الفنان محمد شاهين عن سعادته برد فعل الجمهورعلى الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب: «سعيد برد فعل الجمهور وتفاعلهم في محاولة جدية لمعرفة مصير شريف، بعد اختفاءه بشكل غير متوقع» وعن دوره بالمسلسل قال: «أجسد من خلال المسلسل شخصية مصطفى، التي تربطها علاقة قوية شريف، ويبدأ رحلة البحث عن صديقه الذي اختفي بعد أن تطلب زوجته المساعدة».

أبطال لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد شاهين، محمد فراج، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.