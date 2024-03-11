مسلسل صيد العقارب الحلقة الأولى.. غادة عبدالرازق تستخلص السم للتخلص من أعدائها
كتب:
أمنية شريف
09:02 ص | الإثنين 11 مارس 2024
الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب
تُشارك الفنانة غادة عبد الرازق في دراما رمضان 2024 بمسلسل صيد العقارب، الذي يُعدّ مشاركة متميزة تُضاف إلى مسيرتها الفنية الحافلة بالأعمال المميزة، وكما هو معتاد من جمهورها، ينتظرون بشغف عرض الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب، ومشاهدة شخصيات متنوعة تجسدها ببراعة وإبداع.
مسلسل صيد العقارب
تتصاعد وتيرة الأحداث على مدار 30 حلقة تُذاع على شاشة cbc، وتدور قصة مسلسل صيد العقارب، حول تجارة غادة عبد الرازق في سموم العقارب باعتبارها من أغلى الأنواع، ويظهر خلال البرومو الرسمي الذي طرحته القناة أنها تنتقم من بعض الأشخاص الذين عرضوها لأذني نفسي.
مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب
وطرحت قناة cbc عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرزاق، إلى جانب مواعيد إعادة المسلسل وجاءت على النحو التالي:
يعرض المسلسل على شاشة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، طوال شهر رمضان الكريم 2024، والإعادة في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.
تردد قناة CBC
تردد قناة CBC 2024 وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك:
تردد قناة CBC 2024
القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11785
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
- خطوات ضبط تردد قناة CBC 2024
- وغليك خطوات ضبط تردد قناة CBC 2024 على القمر الصناعي نايل سات:
- الدخول إلى قائمة الإعدادات:
- اضغط على زر "Menu".
- اختر من القائمة "التركيب" أو "Installation".
- أدخل البيانات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11785
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
- بدء عملية البحث اضغط على زر "بحث" أو "Scan".