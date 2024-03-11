مسلسل صيد العقارب الحلقة الأولى.. غادة عبدالرازق تستخلص السم للتخلص من أعدائها

تُشارك الفنانة غادة عبد الرازق في دراما رمضان 2024 بمسلسل صيد العقارب، الذي يُعدّ مشاركة متميزة تُضاف إلى مسيرتها الفنية الحافلة بالأعمال المميزة، وكما هو معتاد من جمهورها، ينتظرون بشغف عرض الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب، ومشاهدة شخصيات متنوعة تجسدها ببراعة وإبداع.

مسلسل صيد العقارب

تتصاعد وتيرة الأحداث على مدار 30 حلقة تُذاع على شاشة cbc، وتدور قصة مسلسل صيد العقارب، حول تجارة غادة عبد الرازق في سموم العقارب باعتبارها من أغلى الأنواع، ويظهر خلال البرومو الرسمي الذي طرحته القناة أنها تنتقم من بعض الأشخاص الذين عرضوها لأذني نفسي.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

وطرحت قناة cbc عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرزاق، إلى جانب مواعيد إعادة المسلسل وجاءت على النحو التالي:

يعرض المسلسل على شاشة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، طوال شهر رمضان الكريم 2024، والإعادة في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

تردد قناة CBC

تردد قناة CBC 2024 وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك:

تردد قناة CBC 2024

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