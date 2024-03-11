انطلقت شارة البدء لتعلن عن بداية الموسم الدارامى الرمضانى لعام 2024، والذي يضم أعمال درامية متنوعة ما بين التاريخي والخيالي والتشويقي والاجتماعي والكوميدي، وبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والتي نكشف عنها في السطور التالية.

موعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى

يبدأ موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضى رمضان 2024 حصريًا على شاشة ON في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الأولى في الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة الحادية عشر والربع صباحًا.

كما يأتي موعد عرض مسلسل حق عرب لـ العوضي على ON drama رمضان 2024 يوميا في تمام الساعة 9 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الساعة الثانية عشر ظهرًا، والإعادة الثانية في الساعة الثالثة ظهرا، وينطلق عرض الحلقات تزامنًا عبر منصة Watch it.

أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار تشويقي اجتماعي رومانسى أكشن، إذ يجمع توليفة متنوعة من الأحداث التي يقودها عرب السويركي ويخوض خلالها عدة معارك وعلى رأسها الثأر لوالده، ويقدم خلاله الفنان أحمد العوضى البطولة المطلقة له في الدراما لأول مرة، بعد نجاح عدة أعمال درامية في المواسم الرمضانية الأخيرة.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، كارولين عزمي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.