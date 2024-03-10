كلمات أغنية تتر مسلسل حق عرب بصوت أحمد شيبه

ساعات قليلة، وتنطلق أولى حلقات مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يعرض حصريًا على شاشة قناة ON، في الساعة الـ12 بعد منتصف الليل.

كلمات تتر مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

ويبحث الجمهور عن كلمات أغنية تتر مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي بصوت أحمد شيبه، والتي حققت ردود أفعال قوية مع الجمهور، وهي بعنوان وحد الواحد ومن غناء وتوزيع ميدو جاد.

وتقول كلمات أغنية وحد الواحد تتر مسلسل حق عرب: «إصحي لو نايم وحد الواحد.. حقي مش غايب.. لو هموت عادي.. حقي لو علي الموت.. برضه مش هيروح.. السلاح مسنون.. في المليح بنشوط.. آسف جيت خضيتكم فجأة.. غيبت بس راجع بمفاجأة.. ياسويركي».

«بضرب بإيدي مش بمسدس.. ولو عايزينها سلاح سهله.. هاجي وأفتح الدفاتر.. مش هعمل لحد خاطر... حقي هاخده منكوا صافي.. حد يبلغ المطافي.. إحنا عتاولة.. نقفلها لما نتجمع.. حريقه قايمة.. عليكوا حفلة.. جبت ورا وعنيك بتدمع.. الحبسه للرجاله يا شقيق.. ربنا مايوقعكوا في ضيق.. بعد ما كان عمالة بتضيق.. هيفرجها قادر يا كريم.. حكومة تيجي تعملي كمين.. الارشاد لبسني حديد.. اتحطيت وانا كنت برئ.. طالع ولو قعدت سنين.. طالع طالع.. خارج خارج.. هقفل مداخل ومخارح.. لما بحضر خصمي جازز.. أسمراني ولوني ماليش منافس».

« انتي ليا وبس.. النص اللي يخص.. هي ست الكل.. والباقي فستك طفش.. العنين بتموتمستحيل تتقلد.. شوفتها أنا بتبث.. بس فيها أنا متبت.. يا دلي يا دلي.. عليكي أما تهلي.. ياسويركي .. الراجعه فاجعة.. بأعلي جودة.. من غير مناقشة.. مفيش منافسة.. حضرات السادة الأفاضل اإيه اللي فاضل إني أبكي عليه.. قلبي مات وأخدت عزا وشربت القهوة ٢بالليل.. ليا حق بجيبه بدراعي إيدي مااتقطعطش وعمري ماجريت.. مش كاوريكي أنا السوريكي. أنا اللي موتك جاي علي إيديه».

أبطال مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

مسلسل «حق عرب»، من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وفاء عامر، رياض الخولي، هدى المفتي، وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، ويعرض حصريًا على شاشة قناة ON.