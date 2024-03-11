موجة حارة جديدة في أول أيام رمضان.. و«الأرصاد»: تصل ذروتها غدا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الاثنين، والذي يوافق أول أيام شهر رمضان الكريم، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي اليوم على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

وبعد تحذير هيئة الأرصاد من حالة الطقس اليوم، من المتوقع ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

موعد ذروة الموجة الحارة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بدء من اليوم حتى تصل ذروتها يوم الأربعاء الموافق 13 مارس، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة غدا 28 درجة مئوية، لترتفع بقيمة 4 درجات عن اليوم، بينما تسجل العظمى في القاهرة والوجه البحري يوم الأربعاء بالتزامن مع ذروة الموجة الحارة 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 16 درجة مئوية.