«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس في الأسبوع الأول من رمضان: يبدأ بموجة حارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، بداية من غد الاثنين حتى الأحد المقبل.

حالة الطقس في أول رمضان

وتوقعت الهيئة، أن يكون هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحراراة غدا الاثنين، على الأنحاء كافة، ليبدأ شهر رمضان بدفء وموجة حارة.

وأوضحت أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومائلا للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت «الأرصاد» من انتشار الشبورة المائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة في رمضان

وأشارت إلى أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وعن موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من السبت والأحد المقبلين، تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوته الشدة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة في الأسبوع الأول من رمضان

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل، خلال الأسبوع الأول من رمضان، كالآتي:

درجات الحرارة غدا الاثنين 11-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة بعد غد الثلاثاء 12-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- الوجه البحري العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء المقبل 13-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

- الوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة الخميس المقبل 14-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل 15-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة السبت المقبل 16-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الأحد المقبل 17-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.