حالة الطقس أول أيام رمضان.. العظمى على الصعيد 34 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وجود ارتفاعات تدريجية في تقييم درجات الحرارة على معظم المدن والمحافظات، خلال أول أيام رمضان، موضحة أنها ارتفاعات مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

حالة الطقس أول أيام رمضان

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن البلاد في أول أيام رمضان ستتعرض البلاد لكتل هوائية صحراوية، والتي تعمل على ارتفاع الحرارة، ما يسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار على السواحل والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا، وجنوب الوجه البحري، في حين يسود طقس حار على محافظات جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة في طقس الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من أول أيام شهر رمضان، كالتالي:

درجات الحرارة غدًا الأثنين أول أيام رمضان

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء ثاني أيام رمضان

- القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان

- القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 14 درجة.