وظائف خالية في شركة صناعة منتجات ألبان كبرى.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للشباب من خريجي الجامعات في إحدى شركات صناعة منتجات الألبان الكبرى والشهيرة بمرتبات مجزية، إذ تحرص الوزارة دائما على توفير فرص عمل مناسبة للشباب حسب مؤهلاتهم الدراسية، لتساعدهم على بدء حياة عملية جدية وتحقيق الاستقرار المادي لهم بحصولهم على مرتب شهري ثابت خاص بهم.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عن التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف إحدى شركات صناعة منتجات الألبان الكبرى، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، وكيفية التقديم لتلك الوظائف، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- أخصائي أول، ويكون مكان العمل في الجيزة.

- أخصائيين توظيف الموارد البشرية، ويشترط أن يكون لديهم خبرة من 1 إلى 3 سنوات، ويكون مكان العمل في أكتوبر.

- منسقين الموارد البشرية، ويكون مكان العمل في الدلتا بالمنصورة.

- منسقين الموارد البشرية، ويكون مكان العمل في الصعيد بالمنيا.

الشروط المطلوبة للوظائف

- يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في السلع الاستهلاكية سريعة الحركة أو خلفية التصنيع.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على شهادة بمستوى جيد في برامج مايكروسوفت أوفيس.

- يفضل الحصول على دبلوم في الموارد البشرية.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالريوس.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين مرتبات مجزية.

- توفر الشركة للموظفين التأمين الاجتماعي والطبي لهم.

- تمنح الشركة للعاملين حصة من الأرباح.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم إلى (cv@tawarwghayar.com) مع ذكر المسمى الوظيفي في الموضوع.