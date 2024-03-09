«الشباب والرياضة» تعلن وظائف في سلسلة مطاعم شهيرة برواتب مجزية.. اعرف الشروط

أعلنت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن توافر وظائف للشباب، بشركة أروما ريتز.

تفاصيل وظائف مبادرة توظيف مصر

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف مبادرة توظيف مصر، في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

التخصصات المطلوبة للوظائف

يطلب مطعم أنترناشونال شباب للتعيين في التخصصات التالية:

1- شيف سخن.

2- مساعد شيف.

3- كابتن أوردر.

4- ويتر.

5- مساعد ويتر.

6- استيوارد.

7- باريستا.

8- شيف جزار.

9- شيف فطير.

10- هاوس كيبنج.

شروط ومتطلبات الوظيفة

تقبل الوظيفة الشباب من الحاصلين على مؤهل دبلوم أو معهد أو كلية أو ثانوية.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- لا يشترط خبرة في بعض الوظائف.

- العمل بالتجمع الخامس.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- رواتب مجزية.

- حوافز ثابتة شهرية.

- عدد ساعات العمل: 9 ساعات.

- يوم إجازة أسبوعيًا.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت مبادرة توظيف مصر أنه يمكن التقديم على الوظائف، عن طريق مل الاستمارة التالية من هنــــــــــا.