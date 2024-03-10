وظائف خالية للشباب بحزمة رواتب مجزية.. إليك الشروط وطرق التقديم

أعلنت مباردة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن توافر وظائف خالية للشباب، بمجموعة مصر كاسلت «MCG».

تفاصيل وظائف مجموعة مصر كاسلت

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف مبادرة توظيف مصر، بمجموعة كاسلت، من حيث التخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب مجموعة مصر كاسلت «MCG» شباب للتعيين في التخصصات التالية:

- أخصائي مشتريات أجنبية، يقوم بالمهام الآتية:

- إدارة علاقات الموردين، والتي تضمن تسليم البنود والمواد المطلوبة في الوقت المناسب والدقيق.

- التواصل مع الموردين للحصول على المستندات المطلوبة لشروط التخليص والشحن.

- مسؤول عن إعداد ومعالجة طلبات الشراء وفق سياسات وإجراءات الشركة.

- التفاوض على أفضل حزمة شراء من حيث السعر والمدة والتسليم والخدمة مع الموردين الحاليين والجدد.

- التفاعل مع الموردين يوميا لحل مشاكل المعاملات وجمع المعلومات المهمة عن الفواتير ومعلومات التتبع.

- توصية للموردين الجدد إذا لزم الأمر.

الشروط المطلوبة للوظيفة

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس في إدارة الإمدادات أو درجة ذات صلة.

- أن يكون لديه خبرة من 1 إلى 3 سنوات.

- أن يكون لديه مستوى ممتاز للغة الإنجليزية.

- الحد الأقصى للسن 30 سنة.

- مهارات الإبلاغ.

- الدافع الذاتي.

- موجه نحو التفاصيل.

- مهارات التواصل.

- ممتاز لمكتب excel وMS.

- العمل بالقاهرة في شبرا.

المزايا والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على المزايا الآتية:

- حزمة جذابة من الرواتب.

- ساعات العمل 9 ساعات

- 2 يوم عطلة.

- التأمين الطبي والتأمين الاجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

إذا كنت مهتمًا بالتقديم على الوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية المحدثة على هذا الإيميل: cv@tawarwghayar.com، وذكر المسمى الوظيفي في موضوع «أخصائي مشتريات أجنبي»

أو التقديم مباشرة على موقع توضيف مصر من هنــــــــا.