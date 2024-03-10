وظائف وزارة العدل 2024.. آخر موعد للتقديم والشروط المطلوبة 

تفصلنا 6 أيام عن آخر موعد للتقديم عن وظائف وزارة العدل 2024، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتحديد 16 مارس الجاري اليوم الأخير للتقديم على هذه الوظائف.

وظائف وزارة العدل 2024

ووفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فأنّ وزارة وظائف وزارة العدل 2024، تضمنت عدة تخصصات منها: «مهندس تخصص كهرباء ثالث ج - مهندس حاسبات ثالث ج - مهندس إلكترونيات واتصالات ثالث ج - مهندس تخصص مساحة ثالث ج - مهندس تخصص مدني ثالث ج»، إضافة إلى 50 وظيفة باحث قانوني.

شروط التقدم لوظائف وزارة العدل 2024

حدد الجهاز، بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف وزارة العدل 2024، والتي يمكن التقديم عليها عبر بوابة الوظائف الحكومية وجاءت:

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 26 عامًا.

- مستوى المؤهل: مؤهل عال- بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة كهرباء.

التقدير: لا يقل عن جيد جدًا.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الشهر العقاري 2024

- الصورة الشخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل «وجهين بحسب الأحوال».

- كارنيه نقابة المهندسين.