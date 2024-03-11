«العربية للتصنيع» توقع عقد إنشاء 4 مصانع تدوير مخلفات بقيمة 38.8 مليون يورو

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، بمقر وزارة التنمية المحلية، عقد إنشاء4 مصانع تدوير مخلفات في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر.

وقع العقد كلا من اللواء أركان حرب مهندس إسماعيل سيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية.

توجيهات رئاسية بسرعة تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر

وأشاد اللواء مهندس أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون الجاد والمستمر مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة، لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أن هذا التعاقد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الأعمال والمشروعات المستهدفة ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، لتحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي

وأشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الدولي والإتحاد الأوروبي والدعم المستمر الذي يقدمه في إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية في مصر، وخاصة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر.

وقال وزير التنمية المحلية إن المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والواقعة بنطاق مصرف كتشنر من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة، وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية، وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة، لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.

تفاصيل المناقصة الدولية

من جانبه، قال المهندس إسماعيل سيد، إن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية فازت في المناقصة الدولية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإنشاء 4 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، بقيمة 38.8 مليون يورو، ومدة تنفيذه 22 شهرا تبدأ في مارس 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2025.

وأوضح أن مصانع التدوير تتضمن 3 مصانع بمحافظة كفر الشيخ في مدن دسوق والحامول وكفر الشيخ بطاقة إنتاجية 1800 طن مخلفات صلبة يوميا، والمصنع الرابع بمحافظة الدقهلية بمدينة بلقاس بطاقة إنتاجية 600 طن مخلفات صلبة يوميا.