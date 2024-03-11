موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الاثنين 11-3-2024، أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية من خلال إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، والذي حددت خلاله موعد رفع الأذان وجميع مواقيت الصلاة على مدار اليوم، في ظل حرص المواطنين على معرفة مواعيد الصلاة لكي يؤدونها في مواقيتها بشكل منتظم خلال هذه الأيام المباركة.

ويختلف موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الاثنين 11-3-2024، عن غيرها من المدن الأخرى في وجه بحري والصعيد، طبقاً لفروق التوقيت.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الاثنين 11-3-2024، حددها قسم التقويم والنتائج بالهيئة العامة للمساحة، في تمام الساعة 6:17 مساءً.

استعدادات مطروح لشهر رمضان

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن محافظة مطروح استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم بتجهيز جميع المساجد في القرى والمدن والمراكز بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، وسيوة جنوبا، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة اللازمة في بعض المساجد ورش وتعقيم دورات المياه لإستقبال جموع المصلين في جميع الصلوات على مدار الشهر، من خلال متابعة من مديرية الأوقاف بمطروح تحت إشراف الشيخ حسن عبد البصير وكيل الوزارة.